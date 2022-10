Rok uporabe je potekel, kaj pa zdaj?

Pomemben korak na tem področju je oznaka »Je rok potekel? Pogosto uporabno dlje.«, ki jo HOFER umešča na izdelke lastnih blagovnih znamk z rokom uporabnosti »uporabno najmanj do«. Pri tem sodelujejo tudi z Biotehniško fakulteto, ki izvaja senzorične in mikrobiološke analize teh izdelkov pred rokom uporabnosti »uporabno najmanj do« in po njem. Živila z oznako, ki so bila pravilno hranjena, lahko tudi po pretečenem roku uporabe odprete, senzorično ocenite, ali imajo ustrezen videz, vonj in okus, ter precenite, ali so še vedno primerna za uporabo.

