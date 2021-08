Rižota s piščancem in paradižnikom

Za 4 osebe:

1 skodelica riža, 200 g piščančjega fileja, 1 čebula, 3 stroki česna, 100 g posušenega paradižnika v olju, 50 g parmezana, 1 dl smetane za kuhanje, 1 dl suhega belega vina, sol, olje, sveža bazilika, rožmarin

Meso narežemo na koščke in ga na hitro popečemo na vročem olju, da se obarva z vseh strani. Prestavimo na krožnik. Čebulo in česen olupimo, sesekljamo in svetlo prepražimo na olju. Paradižnik vzamemo iz olja, narežemo na koščke in stresemo na čebulo. Zalijemo z vinom, premešamo in počakamo, da tekočina povre. Dodamo meso in riž in zalijemo z vodo, toliko, da je pokrit. Kuhamo, dokler tekočina ne povre, in znova zalijemo. Solimo in dodamo svežo sesekljano baziliko in nekaj lističev rožmarina. Kuhamo tako dolgo, da tekočina povre. Ko se riž zmehča, dodamo smetano in prevremo. Potresemo z naribanim parmezanom, premešamo in pustimo stati nekaj minut, preden postrežemo.

Kadar uporabimo posušene paradižnike, bodimo previdni pri dodajanju začimb, predvsem soli. Paradižniki so namreč praviloma precej slani, pri kuhanju pa lahko uporabimo tudi olje, v katerem so bili.Če imamo suhe, ki niso vloženi v olju, jih pred uporabo zmehčamo tako, da jih za nekaj časa namočimo v mlačni vodi. Potem odcedimo in narežemo na poljubne koščke.