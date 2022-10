Rižota s kostanjem

Rižote so vselej navdih za kuharje, saj jih lahko pripravimo na nešteto načinov. Jeseni na primer s plodovi gozda, imenitne so z jurčki in drugimi gobami, kombiniranimi s kostanjem. Tega dodamo na koncu, da se preveč ne razdrobi. Za mesni okus poskrbi popečena slanina, ki jo prav tako vmešamo na koncu. Seveda lahko skuhamo rižoto tudi s svežim mesom, na primer piščančjim, na koncu pa prav tako dodamo kostanj.

Za 4 osebe:

0,5 kg kostanja

200 g slanine

1 skodelica riža

1 čebula

3 stroki česna

olje, sol, poper, timijan

šopek peteršilja

rezina masla

Kostanj skuhamo v slani vodi, nekoliko ohladimo in olupimo. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. V kozici segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo, dodamo česen, in ko ta zadiši, še riž. Premešamo, malce prepražimo in zalijemo z dvema skodelicama vode. Zavremo, solimo, popramo in dodamo timijan. Na majhnem ognju kuhamo, dokler se riž ne zmehča, po potrebi dolijemo vodo. Slanino narežemo na kocke in stresemo v ponev, v kateri smo segreli malo olja. Med mešanjem pražimo, da se rahlo zapeče. Stresemo na riž, dodamo rezino masla in kostanje ter rahlo premešamo. Potresemo s sesekljanim peteršiljem in ponudimo.