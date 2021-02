Za 4 osebe:

300 g riža

1 velika čebula

1,5 dl suhega belega vina

1 l jušne osnove

100 g parmezana

maslo, sol, poper

1 žlička žafrana v nitkah

Jušno osnovo zavremo, del nalijemo v skodelico in vanjo namočimo žafranove nitke. Čebulo olupimo in sesekljamo. V loncu segrejemo rezino masla in na njem svetlo prepražimo čebulo. Dodamo riž in mešamo, dokler ne postekleni. Prilijemo vino, premešamo in počakamo, da tekočina povre. Postopoma dodajamo jušno osnovo in kuhamo na majhnem ognju. Ko je riž že skoraj mehak, dodamo namočen žafran, premešamo in kuhamo do mehkega. Dodamo malo masla, solimo, popramo in potresemo z naribanim parmezanom.

Rižota po milansko je posebna zaradi žafrana, svoje pa k okusu prispevajo tudi vino, maslo in parmezan. Ponudimo jo kot prilogo ali glavno jed s svežo solato, v tem primeru pa ji lahko dodamo sestavine po želji, meso, zelenjavo, gobe ali morske sadeže.Namesto parmezana lahko v jed zamešamo sladko smetano, zaradi katere bo tekstura prav tako rahla in kremasta. Prava milanska rižota je tista, v kateri bo riž skuhan do mehkega, ne tako kot pri drugih, ko ga pogosto kuhamo al dente. Kljub temu ne bo pacasta, temveč le prijetno mehka.