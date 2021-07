Rižev narastek z zelenjavo

Za 4 osebe:

250 g riža

2 dcl sladke smetane

200 g trdega naribanega sira

1 čebula

3 stroki česna

1 bučka

2 rdeči papriki

1 skodelica oliv

2 jajci

sveža zelišča (bazilika, peteršilj, timijan)

sol, poper

olje

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, bučko in papriko očistimo in narežemo na kocke. Olive narežemo na rezine. V kozici segrejemo olje in na njem svetlo zarumenimo čebulo in česen. Dodamo riž, malce prepražimo in zalijemo z vodo, toliko, da je pokrit. Solimo, premešamo in kuhamo približno deset minut. Medtem ločimo rumenjake od beljakov in jih penasto umešamo, beljake pa stepemo v sneg. V riž dodamo bučke, papriko in sesekljane začimbe in po potrebi dolijemo vodo. Kuhamo še nekaj minut, da se riž zmehča. Nekoliko ohladimo in vanj vmešamo smetano, rumenjake in polovico naribanega sira in na koncu še sneg. Riževo maso razporedimo po namaščenem pekaču, potresemo s preostalim sirom in pečemo na 180 stopinj dobre pol ure. Preden narastek razrežemo, naj stoji nekaj minut.

Rižev narastek običajno pripravimo kot sladico, ki jo polijemo z gostim sirupom, najraje malinovim, ali postrežemo z marmelado. Prav imeniten je tudi v slani različici, z zelenjavo, gobami ali mesom in sirom.Riž skuhamo na praženi čebuli in zelenjavi, potem mu primešamo jajca oziroma sneg iz beljakov in spečemo. Slanega postrežemo kot toplo ali hladno predjed, zraven se odlično poda kozarec suhega belega vina.