Ričet (recept)

Za 4 osebe:

300 g ješprenja

1 konzerva fižola v zrnju

goveje meso iz juhe

1 večja čebula

3 stroki česna

2 korenčka

1 korenina peteršilja

2–3 žlice paradižnikove omake

lovorov list, kumina, poper v zrnju, sol

šopek peteršilja

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, korenje in korenino peteršilja očistimo in narežemo na kolobarje. Namočen ješprenj z vodo vred zlijemo v lonec. Prilijemo vodo, naj za tri ali štiri prste pokriva kašo, in solimo. Zavremo in na majhnem ognju kuhamo približno pol ure. Potem dodamo narezano in nasekljano zelenjavo, paradižnikovo omako, poper, lovor in kumino ter kuhamo dobre pol ure na majhnem ognju. Vmes premešamo, in če se jed preveč gosti ali prijemlje na dno, temperaturo še zmanjšamo in dolijemo malo vode. Meso narežemo na koščke in ga stresemo v ričet. Dodamo fižol iz konzerve, premešamo in kuhamo še dve minuti. Potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Po starih receptih se v ričetu obvezno kuha kos prekajenega mesa, slanine ali klobasa. Preverjeno pa je okusen tudi, če to sestavino izpustimo in naredimo vegansko različico.V mešani družbi lahko meso ali klobaso skuhamo posebej in ju jedi dodamo naknadno, tudi tako bo okusna. Prav tako lahko fižol nadomestimo z grahom, poleg korenja pa lahko dodamo še kolerabo ali krompir.