Ribji golaž s krompirjem

Za 4 osebe:

600 g ribjega mesa

4 večji krompirji

2 skodelici paradižnikove omake

2 skodelici graha

1 čebula

3 stroki česna

sol, poper, majaron, mleta kumina

olje

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. Krompir olupimo in narežemo na kocke ter na tri četrt skuhamo v slani vodi. Ribe narežemo na kose in nekaj minut pečemo na vročem olju, vmes obrnemo. Poberemo iz kozice in na istem olju svetlo prepražimo čebulo in česen. Zalijemo s paradižnikovo omako ter dodamo krompir in grah. Solimo in popramo ter dodamo majaron in kumino. Počakamo, da zavre, in dodamo ribe. Kuhamo še nekaj minut.

Preprosta ribja enolončnica oziroma golaž, ki jo pripravimo v dobre pol ure. Kose rib lahko vnaprej popečemo, lahko pa jih tudi kuhamo v omaki. Uporabimo katere koli ribe, dodamo lahko morske sadeže, seveda pa bodo okusne tudi rečne ribe.Če golažu dodamo krompir, je samostojna jed, sicer kot prilogo ponudimo polento, krompir ali testenine ali riž. V nasprotju z mesnim golažem, ki se kuha uro ali več, je ribji hitra različica. Z dodatkom kurkume, čilija in ingverja pa dobimo vzhodnjaško izvedenko.