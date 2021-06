Rešitev za vroče dni: osvežilni poletni napitki

FOTO: Wiktory/Getty Images

Rožnata limonada Sestavine:

300 g sladkorja

2 limoni

1 pomaranča

500 g malin

led in meta za okras

Limoni in pomarančno operemo in narežemo na kolobarje. Vse sestavine stresemo v kozico, prilijemo 350 ml vode in zavremo, večkrat premešamo. Ohladimo, precedimo skozi gosto cedilo, ob katero sestavine tlačimo z žlico, da izcedimo ves sok. Vlijemo v steklenico in postavimo v hladilnik, kjer se bo sirup obdržal do enega tedna. Sirup za dva prsta visoko vlijemo v kozarec, dodamo nekaj kock ledu in metinih lističev ter prelijemo z ohlajeno mineralno vodo.

FOTO: Wiktory/Getty Images

Slushy Sestavine:

manjša lubenica

225 g malin

sok dveh limon

Priprava se začne dan prej: lubenico prerežemo na pol, polovico olupimo, ji odstranimo semena, jo narežemo na kose in v vrečki zamrznemo. Ko je dobro zamrznjena, jo damo v blender s svežimi malinami in limonovim sokom ter zmešamo, da dobimo zamrznjeno kašo. Vlijemo v kozarce, okrasimo z lističi mete ali bazilike in slamico.

Končno poletje, kot se šika, vzdihujejo mnogi ob letošnjih prvih visokih temperaturah, a so tudi taki, ki v pasjih dnevih iščejo ohladitev. In pri Okusih imamo rešitev: imenitni napitki. Od domačih ledenih čajev prek limonad do koktajlov. Brez alkohola, ker z vročino nista prijatelja. Zato pa dodobra ohlajenih, z dodatnimi kockami ledu in najljubšimi zelišči. Postrežemo v lepih kozarcih ali stekleničkah. Čisti užitek!