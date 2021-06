Recept: zlati sirup

Za 4 osebe:



50 velikih bezgovih cvetov,

3 kg sladkorja,

3 l vode,

4 limone,

50 g citronske kisline



Bezgove cvetove temeljito pregledamo ter odstranimo žuželke in nečistoče. V večjem loncu zavremo vodo in vanjo stresemo sladkor. Na majhnem ognju kuhamo, dokler se sladkor povsem ne raztopi, vmes večkrat premešamo. Nastane sladkorni sirup, ki ga ohladimo na sobno temperaturo. Vanj potopimo očiščene bezgove cvetove. Limone operemo in narežemo na rezine ter jih stresemo v lonec. Premešamo, pokrijemo in pustimo stati 48 ur. Vsakih nekaj ur premešamo. Na koncu precedimo: cvetove dobro ožamemo in v čisto tekočino vmešamo citronsko kislino, tako da se ta raztopi. Sirup nalijemo v sterilizirane steklenice in takoj dobro zapremo.

Bezgov sirup pripravimo na dva načina, s prekuhavanjem vode ali brez tega. Kot konzervans služijo sladkor, limona in citronska kislina, okus bezga pa še izboljšamo, če dodamo lističe sveže mete ali melise. Namesto sladkorja lahko uporabimo druga sladila v ustreznem razmerju, na primer javorjev ali agavin sirup, tudi med.Sirup pripravimo na zalogo, če želimo, da se bo ohranil nekaj mesecev, je zelo pomembno, da tudi pri stekleničenju poskrbimo za higieno. Nalijemo ga v sterilizirane steklenice, nikakor ne v plastenke, ter jih nemudoma nepredušno zapremo.