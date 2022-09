Recept: žitne ploščice

Industrijsko pripravljene žitne ploščice so okusne in praktične, saj so enostavno pakirane in jih imamo lahko vedno na zalogi. Vendar so običajno prepolne sladkorja, po možnosti pa še umetnih dodatkov, zato so bolj koristne tiste, ki jih pripravimo sami doma. Ker postopek zahteva nekaj časa in tudi električne energije, jih pripravimo v večji količini.

Za 4 osebe: 50 g mešanih kosmičev 200 g različnih oreškov 100 g mešanega suhega sadja 100 g masla 4 žlice medu 1 žlica mešanih semen Kosmiče grobo zmeljemo. Oreške in suho sadje narežemo na koščke. Vse skupaj stresemo v skledo in premešamo. Dodamo semena, zmehčano maslo in med ter dobro premešamo, da dobimo čim bolj kompaktno maso. To enakomerno, do višine največ 2 cm, porazdelimo po pekaču, ki smo ga obložili s peki papirjem. Pečemo na 180 stopinj približno 20 minut. Pustimo, da se strdi v pekaču. Razrežemo na poljubno velike ploščice in spravimo v posodo s pokrovom. Hranimo v hladnem in temnem prostoru.

Doma se lahko tudi poigramo z različnimi okusi, poleg suhega sadja, oreškov in semen jim lahko primešamo še različne začimbe, na primer ingver ali cimet. Hranimo jih v kovinskih posodah za piškote, lahko pa tudi v papirnatih vrečkah.