Recept: zeliščni namaz

Za 4 osebe:

300 g skute

2 pesti listov kapucinke

1 pest cvetov kapucinke

2 stroka česna

2 žlici oljčnega olja

1 šopek drobnjaka

sol, poper

1 pest orehov

Česen olupimo in stremo, orehe nasekljamo. Prav tako drobno nasekljamo drobnjak in kapucinko. Skuto stresemo v skledo in potresemo s česnom, orehi, drobnjakom in kapucinko. Pretlačimo z vilicami in dobro premešamo. Dodamo olje, toliko, da bo skuta bolj mazljiva, ter po okusu solimo in popramo. Še enkrat temeljito premešamo in nadevamo v servirno skodelico. Okrasimo s cvetovi kapucinke in postrežemo s kruhom.