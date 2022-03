Recept: Zelenjavni polpeti

Polpete pripravljamo iz vseh vrst zelenjave, konec zime uporabimo tisto, kar je pri roki, zelje, brokoli, cvetačo, kolerabo, za izboljšanje okusa dodamo še šampinjone. Če bomo imeli polpete za malico v službi, jih postrežemo v sendviču, v bombeti, žemlji, štručki ali med dvema rezinama kruha. Za svež okus dodamo še list zelene solate ali radiča.

Za 4 osebe:

4–5 listov svežega zelja

1 skodelica narezanega brokolija

250 g svežih šampinjonov

200 g kosmičev

2 jajci

1 čebula

3 stroki česna

1 žlica drobtin

sol, poper, majaron, peteršilj

Zeljne liste operemo, očistimo in odstranimo trda rebra. Narežemo na koščke in stresemo v lonec z vrelo vodo. Brokoli očistimo in narežemo na koščke ter dodamo zelju, blanširamo nekaj minut in odcedimo. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, svetlo prepražimo. Šampinjone očistimo, narežemo na koščke in dodamo k čebuli. Na hitro prepražimo in dodamo k zelju in ohrovtu. Kosmiče za nekaj minut namočimo v topli vodi, precedimo in dodamo k zelenjavi. Dodamo še drobtine, jajca, majaron in peteršilj, solimo in popramo ter dobro premešamo. Pustimo stati deset minut, oblikujemo polpete in jih spečemo na vročem olju.