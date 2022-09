Recept: zelenjavni golaž

Zakaj bi bil golaž vedno tak, da vanj vmešamo meso? Lahko ga pripravimo tudi brez njega in dobimo jed, ki diši veg(etarij)ansko. Kot vselej je tudi tu pomembno, da jed pravilno začinimo.

Zlasti je pomembna dimljena sladka mleta paprika. Z njo nam ni treba varčevati – kar ena žlica te krasne sestavine naj gre v naš golaž! Stročji fižol se je ravno motal v naši kuhinji, ne bo pa nič narobe, če to zelenjavo spustimo ali jo nadomestimo s kuhanim fižolom v zrnju, rjavim ali belim. Še to: lovorov list ob koncu kuhanja odstranimo, sicer nam lahko jed zagreni.

Za 4–6 oseb:

7 manjših krompirjev (približno 600 g)

1 večji paradižnik (volovsko srce ali podoben)

pest kuhanega stročjega fižola

2–3 srednje velike čebule

2 rumeni ali rdeči papriki

1 žlica dimljene mlete sladke paprike

1 strok česna

1 žlička paste iz paprike ali misa (po želji)

lovorov list

sol

malo olja

V srednje velikem loncu na olju počasi na srednjem ognju prepražimo nasekljano čebulo. Solimo. Ko zarumeni, dodamo na kockice narezano papriko. Mešamo, in ko se paprika malo popeče, dodamo strt česen. Ko zadiši, posujemo še z mleto papriko. Dodamo lovorov list. Pomešamo in dodamo olupljen in na četrtine narezan krompir ter zalijemo z vodo – le toliko, da je pokrit. Kuhamo 10 ali 15 minut, da se krompir skuha, nato dodamo paradižnik, narezan na drobne kocke, in kuhan stročji fižol, ki ga narežemo na dober centimeter velike kose. Če imamo miso ali pasto iz paprike​, jo zdaj dodamo za poglobitev okusa. Pomešamo, odstavimo in počakamo, da se fižol pogreje, jed pa malo ohladi.