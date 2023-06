Recept: zelenjavna galeta

Testo:

125 g bele moke

125 g polnozrnate moke

150 g masla

1 jajce

0,5 žličke soli

1 žlička sladkorja

cca 5 žlic vode

Nadev:

1 čebula

1 jajčevec

4 paradižniki

200 g mocarele

sol, poper, origano

sveža bazilika

Moko presejemo v skledo, dodamo sladkor in sol ter premešamo. Potresemo z na kose narezanim hladnim maslom in na hitro zgnetemo. Postopno prilivamo vodo in zamesimo v gladko, kompaktno testo, ki se ne sme prijemati prstov. Oblikujemo v kepo in postavimo na hladno.

Čebulo olupimo in narežemo na lističe. Jajčevec in paradižnik očistimo in operemo, jajčevec po potrebi olupimo. Oboje narežemo na pol centimetra debele rezine. Narežemo tudi mocarelo.

Testo razvaljamo in položimo v pomaščen pekač. Najprej ga obložimo z rezinami čebule, potem s sirom, po vrhu še z jajčevci in paradižnikom. Solimo in popramo ter potresemo z baziliko. Dodamo še nekaj rezin masla in damo v pečico, ki smo jo ogreli na 200 stopinj Celzija. Pečemo dvajset minut, po vrhu potresemo svežo baziliko in pečemo še dobrih dvajset minut.