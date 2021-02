Recept: zeleni kari

Za 4 osebe:



300 piščančjega fileja

1 čebula

2 skodelici graha

1 rdeča paprika

1 skodelica kokosovega mleka

4 žlice paste zeleni kari

sol, poper, nekaj lističev karija, olje



Čebulo olupimo in nasekljamo, papriko narežemo na tanke rezance. Meso narežemo na tanke koščke, solimo, rahlo popramo in premešamo. Na vročem olju na hitro prepražimo, da rahlo porumeni. Nato preložimo v skledo. Na istem olju svetlo prepražimo čebulo in papriko, da oveni. Dodamo kari pasto, prepražimo in premešamo, zalijemo s kokosovim mlekom in zavremo. Dodamo grah in meso in kuhamo na majhnem ognju približno petnajst minut. Če je omaka pregosta, dodamo malo kokosovega mleka, če jo želimo zgostiti, pa še malo paste. Postrežemo v skodelicah in okrasimo s karijevimi listi.

Piščančji file je izjemno priljubljeno meso, ki ga pripravimo na tisoč in en način. Če ga na hitro popečemo, ga moramo takoj pojesti, sicer postane suh in trd, če ga pripravimo v omaki, bo bolj sočen in ga lahko prihranimo za pozneje.V omakah lahko pripravimo cele fileje, še bolje bo, če jih narežemo na manjše, tanke kose. Taka jed bo zelo hitro pripravljena, saj meso ne potrebuje več kot petnajst ali dvajset minut, da je pečeno oziroma kuhano.