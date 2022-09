Recept Zdenke Podpečan: jabolčni štrudelj s skutinim vlečenim testom

Prav ste prebrali, vlečeno testo je pripravljeno s skuto, v nadevu pa so jabolka. »Tako pripravljeno testo ostane dolgo sveže, vsaj tri ali štiri dni – če seveda zavitka prej ne pojemo,« se nasmehne Zdenka Podpečan. Sogovornica, doma na Brezjah, se na domačiji že vrsto let ukvarja s peko dobrot, ki prihajajo iz krušne peči. V njej speče vse: več vrst kruha, tudi takšnega z drožmi, in zavitek. Kot zapisano, je ta prav poseben, saj za testo uporabi skuto. »Ko sem bila oskrbnica v različnih planinskih domovih, mi je ostajala skuta. Malo sem pobrskala po receptih in našla recept za vlečeno testo s skuto, le rahlo sem ga prilagodila. Zdaj me po tem receptu nenehno sprašujejo,« pravi Podpečanova, ki dobrote ob petkih prodaja na tržnici v Lescah – med 14. in 17. uro na parkirišču pred tamkajšnjo kmetijsko-gozdarsko zadrugo.

Vlečeno testo s skuto Sestavine: 500 g moke,

500 g skute,

30–40 g masla (na sobni temperaturi),

1 ščepec soli Nadev: približno 2 kg jabolk,

malo mletega cimeta,

malo naribane limonine lupinice,

vaniljev sladkor,

nekaj žlic drobtin Ne pozabimo na: malo moke (ko razvaljamo),

kos papirja za peko Sestavine za testo združimo v skledi in zgnetemo z rokami. Oblikujemo 4 hlebčke in jih prestavimo v hladilnik za vsaj dve uri. Ko ga vzamemo iz hladilnika, naj nekaj časa počaka na sobni temperaturi, preden ga zvaljamo na rahlo pomokani površini. »Tu je treba biti previden, saj testo ne sme biti preveč hladno niti ne preveč toplo – ko je ravno pravšnje temperature, iz njega lahko naredimo najlepši zavitek,« pravi izkušena kuharica. Na razvaljano testo razporedimo naribana jabolka, potresemo z mletim cimetom, naribano limonino lupinico in žlico ali dvema drobtin (teh ne prepražimo). Zavijemo v štrukelj, preložimo na pekač, pokrit s papirjem za peko, in pečemo v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija, nekako 45 minut oziroma toliko časa, da je štrudelj nared. Sommelierka Mira Šemić k zavitku priporoča polsuho ali polsladko belo vino pozne trgatve.