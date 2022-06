Recept: zaviti grisini z makom

Kaj gre najbolje k pivu? Ker je okusov piva res veliko in se raztezajo od svetlih do temnih, so tudi jedi, ki se podajo zraven, raznolike. Največkrat k napitku postrežemo burger, krekerje in grisine. Priprava slednjih je res enostavna. Tokrat smo uporabili ostro moko, s katero so ti grisini postali res hrustljavi in so se med peko čudovito obarvali.

Posuli smo jih z makom in grobo mleto morsko soljo, namesto tega lahko uporabimo semena navadnega ali črnega sezama, nariban sir, zeliščno sol ... A pozor: tako so dobri, da jih boste naslednjič raje zamesili v dvojni količini!