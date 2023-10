Recept za sladko-pekoče bombone: kandirani ingver

Za 4 osebe:

200 g svežega ingverja

sladkor

voda

Sveži ingver operemo in damo v lonec. Zalijemo z vodo, zavremo in kuhamo na majhnem ognju približno petinštirideset minut. Odcedimo in počakamo, da se ohladi, potem ga olupimo in narežemo na majhne, čim bolj enakomerne kocke. Stehtamo in odmerimo enako količino sladkorja. Vse skupaj stresemo v lonec in zalijemo z vodo, da so sestavine pokrite. Na majhnem ognju mešamo, dokler se sladkor povsem ne stopi. Potem kuhamo še toliko časa, da se tekočina spremeni v gost sirup, vmes večkrat premešamo. Ingverjeve kocke poberemo iz sirupa s penovko, jih stresemo na papir za peko in pustimo, da se ohladijo. Nato jih potresemo s sladkorjem v prahu in premešamo.