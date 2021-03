Recept za pito banoffee

Potrebujete 230 g polnozrnatih piškotov

150 g masla ali kokosove maščobe

400 g mlečno-karamelnega namaza

3 manjše banane

300 ml smetane

žlica sladkorja v prahu

temna čokolada



1. Piškote v sekljalniku zdrobimo v drobtine (lahko jih damo v vrečko, dobro zapremo in potolčemo z valjarjem). Pretresemo v skledo. Maslo (ali kokosovo maščobo) stopimo in prelijemo čez piškotne drobtine ter dobro premešamo. Mešanico pretresemo v model za pito (najbolje s snemljivim dnom) ter razporedimo po dnu in robovih, dobro pritisnemo z dlanmi ali žlico ter površino zgladimo. Postavimo v hladilnik za najmanj eno uro.2. Karamelni namaz dobro premešamo in enakomerno namažemo po piškotnem dnu z žlico ali paletnim nožem. Banane olupimo in narežemo na kolobarje ter jih polagamo po namazu (vsakega nežno pritisnemo vanj), dokler ne prekrijemo vse površine. Postavimo v hladilnik.3. Smetano stepemo s sladkorjem v prahu. Pito vzamemo iz hladilnika ter jo enakomerno premažemo s smetano. Potresemo z naribano čokolado.