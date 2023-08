Recept za paradižnikovo juho iz zelenih paradižnikov: dodajte ji žlico tega, da bo okusnejša

Za 4 osebe:

1 kg zelenega paradižnika

2 krompirja

1 čebula

3 stroki česna

200 g slanine

sol, poper, olje

lovorjev list, timijan

sveži peteršilj, bazilika

Česen in čebulo olupimo in sesekljamo, paradižnik očistimo in narežemo na kocke. Krompir olupimo in nakockamo. Slanino narežemo na koščke. V loncu segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo. Dodamo česen, in ko zadiši, še narezan paradižnik in krompir. Premešamo in dolijemo za prst vode. Dušimo, dokler paradižnik ne uvene. Dodamo timijan in lovor, solimo in popramo ter zalijemo z vodo. Zavremo, dodamo še nasekljano baziliko in na majhnem ognju kuhamo, dokler se krompir ne zmehča. Na hitro zmeljemo s paličnim mešalnikom, le toliko, da se juha zgosti. V ponvi na malo olja popečemo slanino in jo dodamo juhi. Potresemo s svežim sesekljanim peteršiljem in postrežemo.