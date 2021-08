Recept za okusno mineštro

Za 4 osebe:



1 večji paradižnik

1 pest stročjega fižola

1 skodelica graha

1 skodelica kuhanega fižola v zrnju

1 skodelica testenin

1 koleraba

1 čebula

3 stroki česna

kos slanine

timijan, rožmarin, sol, poper

1 šopek svežega žajblja

1 šopek peteršilja

olje



Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, kolerabo, paradižnik in stročji fižol očistimo in narežemo na koščke. V loncu segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo in česen. Dodamo paradižnik in dušimo, dokler se ta ne zmehča. V lonec stresemo stročji fižol in grah ter kolerabo, zalijemo z vodo in zavremo. Solimo in popramo, dodamo timijan in rožmarin in kuhamo na srednjem ognju deset minut. Medtem posebej skuhamo testenine v slani vodi. Slanino narežemo na koščke in jo zlato popečemo v ponvi na malo olja. V mineštro dodamo še fižol v zrnju, nasekljan žajbelj in peteršilj, zavremo ter dodamo testenine in slanino. Ugasnemo štedilnik in juho pustimo, da polagoma neha vreti.

Mineštra s stročnicami in testeninami je zelo nasitna, tako da je lahko tudi samostojni obrok. Namesto makaronov vanjo zakuhamo krompir ali kašo. Pripravimo jo v mesni ali vegetarijanski različici, namesto slanine pa vanjo narežemo klobase za kuhanje ali hrenovke.Za mešano omizje slanino oziroma klobase skuhamo oziroma popečemo posebej in postrežemo v ločeni posodi, tako da si vsak postreže po svojih željah.