Recept za najboljši ričet

Ričet je jed naših prednikov, ki je še danes zelo priljubljena. Priprava je nadvse preprosta, dovoljuje pa mnoge različice. Čebulo in česen lahko dodamo surova, tako da se med kuhanjem raztopita, lahko pa ju prepražimo na maščobi. Dodajamo lahko meso, na primer ostanke kuhane govedine, klobase, prekajeno meso ali popečeno slanino. Običajno ga dopolnimo s fižolom v zrnju, ki pa ga odlično nadomesti grah. Ričet je lahko zelo gost, da žlica v njem stoji, ali v obliki krepke juhe.

Za 4 osebe:

200 g ješprenja

3–4 krompirji

2 korenčka

1 koren peteršilja

1 čebula

3 stroki česna

1 skodelica paradižnikove omake

2 skodelici graha

1 kos govedine iz juhe

sol, poper, lovor, timijan, kumina

peteršilj

Oprani ješprenj za nekaj ur namočimo v vodi. Korenje in krompir olupimo in narežemo na kose. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. Peteršilj operemo in sesekljamo. Ješprenj precedimo in stresemo v lonec. Zalijemo z vodo, da za nekaj prstov prekrije kašo. Solimo in popramo, dodamo lovor, kumino in timijan ter kuhamo na srednjem ognju dobre pol ure. Potem dodamo krompir, korenje, grah in paradižnikovo omako, zalijemo z vodo ter kuhamo, dokler se zelenjava ne zmehča. Krompir naj bo že kar razkuhan. Potresemo s sesekljanim peteršiljem, dodamo na kose narezano govedino, nekaj krompirjev zmečkamo z vilicami in premešamo, da se jed zgosti.