Recept za najbolj mehko sirovo polivko

Za 4 osebe:

150 g zrelega poltrdega sira (npr. tolminec ali bovški sir)

2 rezini masla

2 dl mleka

1 žlička moke

sol, poper

V kozici raztopimo maslo in po njem potresemo moko. Premešamo in med mešanjem segrevamo dobro minuto. Odstavimo in počasi prilivamo mleko ter vseskozi mešamo, da nastane povsem gladka zmes. Vrnemo na štedilnik in segrevamo do vretja in stalno mešamo. Ko zavre, na majhnem ognju kuhamo dobrih pet minut in potem počasi dodajamo sir. Še vedno mešamo, dokler ne dodamo vsega sira, ki se mora povsem raztopiti. Popramo in po potrebi solimo ter odstavimo.

Sirove omake so zelo priljubljene polivke za testenine. Priprava je enostavna, uporabimo lahko večino vrst sira. Da bo omaka mehka, dodajamo sladko smetano za kuhanje ali mleko. Pomembno je, da ves čas mešamo, da ne bodo nastajale grudice. Sir segrevamo počasi in pustimo le rahlo in počasi vreti.Ker ima po večini izrazit okus, ne potrebuje veliko začimb, le sol in poper, zanimiva bo kombinacija z muškatnim oreškom pa tudi s svežimi zelišči, na primer timijanom, šetrajem ali rožmarinom. Polivka je lahko tudi pomaka, v katero namakamo paličice kruha ali hrustljave zelenjave.