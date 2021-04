Recept za mrzle dni: kakav s cimetom

Za 4 osebe:

0,5 l mleka

2 dl sladke smetane

5 čajnih žličk kakava

5 strokov kardamoma

2 stroka vanilje

2 žlički medu

0,5 žličke cimeta

Mleko in smetano zlijemo v lonec in dodamo stroke kardamoma ter vanilje. Zelo počasi segrevamo do vretja in večkrat premešamo, da se mleko in smetana ne primeta na dno lonca. Ko zavre, odstavimo s štedilnika. Odstranimo kardamom in vaniljo ter potresemo s kakavom in cimetom. Mešamo z metlico, dokler se kakav povsem ne raztopi, napitek pa se nekoliko speni. Nekoliko ohladimo, dodamo med in mešamo, da se raztopi. Namesto z medom lahko sladkamo z enako količino javorjevega sirupa.

Iz kakavovega prahu naredimo izjemno okusne napitke, predvsem tople, ki se priležejo za zajtrk pa tudi čez dan. Osnova je običajno kravje mleko, ki pa ga lahko nadomestimo z rastlinskimi napitki ali celo vodo. Ker je kakav grenak, ga večina želi vsaj nekoliko sladkati, namesto sladkorja uporabimo med ali druga naravna sladila, kot so stevija ali javorjev sirup.Z dodajanjem začimb, kot so cimet ali vanilja, zmanjšamo potrebo po sladkorju. Zanimiv je tudi pikantni napitek, ki mu dodamo ščepec čilija.