Recept za mariniran puranji file

Za 4 osebe:

600 g puranjih prsi

1 žlica mletega koriandra

1 žlica mlete kumine

1 žlička začimbne mešanice kari

3 stroki česna

1 šopek peteršilja

sol, poper

oljčno olje

1 limona

Meso narežemo na koščke ali trakove. Limono stisnemo, česen olupimo in stremo, peteršilj operemo in nasekljamo. V skodelico zlijemo približno deciliter olja in limonov sok. Dodamo strt česen, koriander, kumino, kari ter sol in poper. Dobro premešamo in prelijemo meso. Premešamo, najbolje kar z rokami, in v pokriti posodi postavimo za uro ali dve v hladilnik, nato vse skupaj znova premešamo in pustimo, da se ogreje na sobno temperaturo. V veliki ponvi segrejemo olje in nanj stresemo marinirano meso. Med pečenjem večkrat premešamo in pečemo približno deset minut. Razdelimo na krožnike in potresemo z nasekljanim peteršiljem. Ponudimo s kuhanim rižem.

Puranje meso je prava izbira, kadar moramo na hitro pripraviti lahko kosilo. Izberemo prsi ali stegno, narežemo na tanke zrezke, trakove ali koščke in na hitro popečemo.Pri pripravi našega recepta pazimo, da bo meso v ponvi le v eni plasti, če ga je več, raje pecimo dvakrat oziroma v dveh ponvah. Le tako se bo lepo zapeklo in hkrati ostalo sočno.