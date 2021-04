Recept za mandljevo-malinovo pito

1. Moko pomešamo s soljo in sladkorjem v prahu in s prsti vanjo vtremo na kocke narezano maslo. Dodamo rumenjaka in po potrebi štiri žlice mrzle vode ter zgnetemo testo. Oblikujemo v kroglo, malo potlačimo, ovijemo v folijo za živila in za pol ure postavimo v hladilnik.

2. Pečico segrejemo na 200 stopinj. Pekač za pite s premerom okoli 20 cm namastimo. Testo razvaljamo na velikost pekača, obložimo tudi stranice, čezenj položimo papir za peko, nanj stresemo kroglice za peko ali suhi fižol ter pečemo 15 minut. Potem odstranimo papir in še za dve minuti potisnemo v pečico.

3. Medtem pripravimo nadev: maslo penasto umešamo s sladkorjem, dodamo mlete mandlje in jajca ter premešamo.

4. Po testu namažemo džem, čezenj pa mandljevo zmes. Potresemo z mandljevimi lističi in pečemo 25–30 minut. Ohlajeno pito po želji potresemo s sladkorjem v prahu in postrežemo s stepeno smetano. R. O.

Testo:

250 g moke

ščep soli

2 žlici sladkorja v prahu

140 g hladnega masla

2 rumenjaka

Nadev:

100 g masla

100 g sladkorja v prahu

50 g mletih mandljev

2 jajci

3 žlice malinovega džema

50 g mandljevih lističev

