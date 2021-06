Recept za limonove kocke

1. Pečico segrejemo na 150 stopinj. Pekač namastimo.

2. V skledi penasto zmešamo maslo in sladkor, da dobimo lahko, puhasto zmes. Dodamo jajce in rumenjak, limonov sok ter zmešamo, da se vse dobro poveže. Presejemo moko in pecilni prašek ter zmešamo, dodamo še limonino lupinico ter premešamo.

3. Pečemo 30–35 minut (z ventilatorjem, če imamo to možnost).

4. Naredimo glazuro: sladkor v prahu zmešamo s toliko soka, da dobimo gosto tekočo zmes. Še vroč kolač prelijemo z glazuro in pustimo, da se ohladi kar v pekaču. Narežemo na kocke in postrežemo.



Kaj potrebujemo?

210 g mehkega masla

150 g sladkorja

veliko jajce

rumenjak

lupinica ene eko limone

60 ml svežega limonovega soka

300 g moke

pol žličke pecilnega praška

ščep soli

Za glazuro:

250 g sladkorja v prahu

5-6 žlic limonovega soka

Komentarji: