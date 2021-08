Recept za korenčkov kari

Za 4 osebe:



0,5 kg korenja

1 bela čebula

1 rdeča čebula

1 skodelica kokosovega mleka

1 skodelica indijskih oreškov

1 mala pločevinka čičerike

1 skodelica riža

kokosovo olje

1–2 žlici karijeve paste

sol, ingver, kumina, čili

šopek sveže mete



Čebulo olupimo in nasekljamo. Korenje očistimo in narežemo na kolobarje. V kozici segrejemo kokosovo olje in na njem svetlo prepražimo belo čebulo. Dodamo korenje, premešamo in dušimo pet minut. Zalijemo s kokosovim mlekom, dodamo karijevo pasto in začinimo s soljo, kumino, ingverjem in čilijem. Premešamo, zavremo in na majhnem ognju kuhamo nekaj minut, da se korenje zmehča. V omako stresemo odcejeno čičeriko in indijske oreške ter premešamo. Riž skuhamo v slani vodi. Omako razdelimo na krožnike ter potresemo s svežo rdečo čebulo in metinimi lističi. Dodamo riž in postrežemo.

Iz sladkega korenja, ki ga imamo najraje v juhah, enolončnicah ali kot dodatek v omakah, sveže pa grizljamo kar celo ali ga naribamo v solato, lahko pripravimo tudi samostojno jed. Korenčkov kari bo navdušil s prijetnim sladkim okusom, ki se dobro poda k rižu, lahko pa ga kot polivko ponudimo k testeninam.Tudi s krompirjem se dobro ujame, lahko pa ga kombiniramo s kuhanimi kašami. Za otroke korenčkov kari pripravimo brez čilija, namesto kokosovega mleka pa lahko vanj zakuhamo smetano.