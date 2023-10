Recept za jed z rdečo peso: sladka rdeča solata

Za 4 osebe:

1 kg rdeče pese

1 velika pest rukole

250 g sira feta

0,5 skodelice rozin

1 skodelica orehov

sol, oljčno olje

polovica limone

Rdečo peso operemo in skuhamo v slani vodi. Ohladimo toliko, da jo lahko primemo v roke, in jo olupimo. Narežemo na koščke in stresemo v skledo.

Rukolo očistimo in po potrebi narežemo.

Sir nadrobimo.

Rukolo, orehe, ki smo jih grobo narezali, ter rozine dodamo pesi. Pokapljamo z oljčnim oljem in sokom limone in rahlo premešamo. Razdelimo na krožnike ali v skodelice in potresemo s sirom.

Ponudimo takoj, dokler je pesa še topla.