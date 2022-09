Recept za cmoke brez glutena (z nadevom iz hrušk, jabolk ali sliv)

Te dni se povsod kuha najbolj klasična marmelada, tista od slive. Pravilno, knjižno, bi morala napisati slivova marmelada. Ampak tam, od koder so prišle slive v mojo kuhinjo, takšni marmeladi pravijo marmelada od slive. Spet na drugem koncu bi ji rekli češpljeva. Ne gre, da bi se prerekali okrog tega.

Tam, kjer so nabrali slive, jih v marmelado skuhajo skupaj s hruškami in jabolki. Kako ne bo to dišalo, bogme mora, pravijo. Ostanek sliv gre v kotel, iz katerega prav počasi, v tankem curku teče žganje. Vedno več možakarjev je okrog kotla, da preverjajo, ali je preveč ali premalo ognja. Da se ne bi zažgalo, zato so tam, bi bilo vseeno škoda. Seveda pa tudi probavajo, ali je letos žganje močno. Slive so sladke ko vrag, pravijo, menda bo dobro.

Sadje učinkuje bazično, celo limona, slive pa delujejo kislo. Lažje prebavljive so kuhane. FOTO: Kolesnikovserg/Getty Images

Slive, ki so se iz Bele krajine po več rokah podajanja znašle v moji kuhinji, so res sladke. Zelo sem se jih razveselila, to bodo prvi letošnji slivovi cmoki. Imam dober recept, ki sem ga v tej rubriki že objavila pred leti. Bolj preprosto ni možno pripraviti cmokov. Polnozrnato pirino moko poparim s slanim kropom in s kuhalnico premešam v testo. Vsa umetnost je uloviti pravo razmerje vode in moke. Okvirna količina je pol kilograma moke in malo manj kot pol litra vroče vode. Nič masla, jajc, krompirja ... samo moka, sol in voda, tako preprosto. Ko se testo ohladi, ga med dlanmi sploščim za en cmok, vanj zavijem razkoščičeno in sladkano slivo in spustim v vrelo vodo na štedilniku. Kuham nekje pet do deset minut. Hitro pripravljeni, nezahtevni in okusni cmoki bodo najboljši še vroči, preliti z drobtinicami, posladkani in posipani s cimetom.

Po tem receptu kuham cmoke že nekaj let, vsi so navdušeni. Čas je bil, da se spomnim nekaj novega.

Izbrala sem si izziv, ali je možno pripraviti ekološke, veganske in brezglutenske cmoke. Cmoki brez jajc, masla in tudi brez pšenične ali pirine moke. Ni bilo prav težko. Čeprav ima ta recept več sestavin, je kljub temu še vedno dokaj preprost. Brezglutensko moko zmeljem v namiznem mlinu za žita. Uporabila sem pol riža in pol prosa. Testo je povezal krompir, med kuhanjem je volumen dodal riž, proso je testo obarvalo rahlo rumeno. In cmoki so bili presenetljivo okusni. Vsekakor se jim pod zlatimi drobtinicami ni poznalo, da so brezglutenski.