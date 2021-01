Recept za cimetove polžke

Za 4 osebe:

250 g moke

0,5 vrečke suhega kvasa

100 g masla

1,5 dcl mleka

50 g orehov

60 g sladkorja

1 žlička cimeta

1 jajce

ščepec soli

Kvas raztopimo v mlačnem mleku. Moko stresemo v skledo, dodamo 25 g zmehčanega masla, sol, jajce in mleko s kvasom. Zgnetemo v gladko testo, pokrijemo s krpo in pustimo vzhajati. Medtem raztopimo ostanek masla, dodamo grobo zmlete orehe, sladkor in cimet ter zmešamo v nadev. Ko testo vzhaja na približno dvakratno velikost, ga razvaljamo na pol centimetra debel kvadrat. Enakomerno premažemo z nadevom in zvijemo kot potico. Narežemo na dva centimetra debele rezine in jih nadevamo na pomaščen pekač. Pustimo vzhajati še dobre pol ure. Pečemo približno petindvajset minut na temperaturi 180 stopinj.

Cimetovi polžki oziroma rolice so priljubljeno pecivo iz kvašenega testa in nadeva iz sladkorja in cimeta, dodamo mu tudi mlete orehe. Lahko pripravimo različico iz nekvašenega testa, v kateri moki dodamo le pecilni prašek.Pečene polžke ponudimo še tople, če jih ne zmanjka takoj, bodo dobri tudi hladni. Lahko jih premažemo s kremo, ki jo pripravimo iz kremastega sira, masla, sladkorja in vaniljevega sladkorja. Ponudimo s čajem, imenitno pa se podajo k toplemu mleku.