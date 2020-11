Recept za bučno rižota

Za 4 osebe:

1 skodelica riža, 1 majhna hokaido buča, 1 čebula, maslo, sol, poper, muškatni orešek, 100 g parmezana, šopek peteršilja

Bučo operemo, prerežemo na pol in odstranimo semena. Približno četrtino drobno naribamo, drugo narežemo na majhne kocke. Čebulo olupimo in drobno sesekljamo. Maslo raztopimo v kozici in na njem svetlo prepražimo čebulo. Dodamo riž in ga minuto ali dve med mešanjem pražimo. Solimo in popramo, dodamo naribano bučo ter zalijemo z vodo ali jušno osnovo. Kuhamo na majhnem ognju, dokler tekočina ne povre, potem ponovno zalijemo in dodamo na kocke narezane buče. Dodamo še muškatni orešek in kuhamo, dokler se riž ne zmehča. Po potrebi zalijemo. Parmezan naribamo, nekaj ga narežemo na tanke lističe. Naribanega vmešamo v rižoto, z lističi pa okrasimo, ko je jed že na krožniku. Potresemo s svežim peteršiljem.

Bučno rižoto, tako kot druge bučne jedi, pripravimo na dva načina. Če se mudi, buče kuhamo skupaj z rižem, lahko pa jih posebej spečemo v pečici in pozneje vmešamo v že pripravljeno rižoto.Oboje je zelo okusno, a pečena buča je, tako pravijo ljubitelji, še boljša. K njim se zelo dobro poda muškatni orešek, tudi v rižoti, lahko poskusimo še s kurkumo ali karijem.