Recept: veganska pašteta

Za 4 osebe:

100 g sončničnih semen

30 g sezamovih semen

2 stroka česna

1 šalotka

4–5 posušenih paradižnikov

sol, poper, sončnično olje

sveža rukola

kumare

Semena čez noč namočimo, odcedimo in stresemo v blender. Šalotko in česen olupimo in sesekljamo, paradižnik narežemo na koščke, vse skupaj stresemo k semenom. Solimo in popramo, dodamo dve ali tri žlice olja in zmeljemo v poljubno gosto zmes. Po potrebi dodajamo olje, masa mora biti lepo mazava. Kumare operemo, narežemo na največ centimeter debele kolobarje in nanje nadevamo namaz. Okrasimo z lističi sveže rukole.