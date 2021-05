Recept: vaniljeva torta

Sestavine



440 g moke

žlička soli

2 žlički vinskega kamna

3/4 žličke sode bikarbone

ščep soli

340 g neslanega masla

200 g sladkorja

3 velika jajca

2 beljaka

žlička vaniljevega izvlečka

360 ml pinjenca



Nadev:

​

340 g neslanega masla

450 g sladkorja v prahu

80 ml mleka ali smetane

1,5 žličke izvlečka vanilje



1. Pečico segrejemo na 180 stopinj, okrogli pekač za torte premažemo z maslom in obložimo s papirjem za peko.

2. V skledi pomešamo moko, sol, vinski kamen in sodo bikarbono. V večji skledi z mešalnikom penasto umešamo maslo s sladkorjem, dodamo jajca, beljaka in vaniljev izvleček ter dobro premešamo. Dodamo suhe sestavine in pinjenec ter dobro premešamo. Testo preložimo v model, poravnamo in pečemo okoli 30 minut. Biskvit dobro ohladimo.

3. Za kremo v veliki skledi penasto umešamo maslo s sladkorjem, dodamo mleko ali smetano in vaniljev izvleček ter dobro premešamo. Če je krema pregosta, po žlicah dodamo še malo mleka.

4. Biskvit z nožem za kruh razrežemo na tri plasti. Spodnjo postavimo na podstavek in namažemo s kremo, nanjo položimo drugo plast biskvita in namažemo, pokrijemo z zadnjo in celo torto enakomerno premažemo s kremo, nekaj je lahko prihranimo za okrasitev: z dresirno vrečko naokoli nabrizgamo kupčke. Za najmanj eno uro postavimo v hladilnik.

