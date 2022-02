Recept: vaflji

Za 4 osebe:

150 g moke

1 pecilni prašek

1 žlica sladkorja

1 jajce

2,5 dcl mleka

50 g masla

0,5 žličke vaniljeve arome

ščepec soli

mleti cimet

grški jogurt

V kozici mlačno segrejemo mleko in v njem raztopimo maslo. Moko stresemo v skledo, dodamo pecilni prašek, sol in cimet in premešamo. Rumenjak penasto umešamo s sladkorjem in dolijemo mleko. Dobro premešamo in dodamo moko. Zmešamo v gladko zmes. Iz beljaka stepemo sneg in ga nežno primešamo masi. Zmes zlivamo v aparat za vaflje in pečemo 5–6 minut. Vaflje razdelimo na krožnike in na vsakega dodamo žlico jogurta, potresemo z borovnicami ali drugim sadjem.