Recept: turška sladica iz kutin in granatnih jabolk

Čas kutin in granatnih jabolk je tu. Lahko jih uporabimo za marmelado, sok, kompot, peciva ali pa za zelo okusno turško sladico Ayva Tatlısı (sladica iz kutin).

Sestavine:

3 kutine

3 žlice sladkorja ali več

1 palčka cimeta

10–12 nageljnovih žbic

1 limona

do liter vode

smetana

zrna granatnega jabolka

Za pripravo kutinove sladice najprej napolnite globoko posodo z vodo in vanjo stisnite limono. Kutine prerežemo na polovičke, odstranimo sredico in jih olupimo. Pečke kutin shranimo, z njimi bomo med kuhanjem dodali barvo kutinam. Pripravljene polovičke kutin namočite v vodo z limono, da ne počrnijo. Zložite jih v posodo, z vdolbino kutin na vrhu. V lonec dodajte cimetovo palčko, nageljnove žbice in cela kutinova semena. V vsako kutino nasujete žličko sladkorja. Nato v lonec nalijete vodo, pokrijete in kuhate na srednjem ognju, dokler voda ne zavre. Med kuhanjem bo voda postala gosta in želatinasta. Z njo vsake toliko prelijete kutine. Ko voda zavre, kuhajte na majhnem ognju 1–1,5 ure, glede na velikost kutin. Ko se kutine obarvajo in zmehčajo, jih lahko vzamemo s štedilnika. Rdeče obarvane polovičke preložimo v servirno skledo in pustimo 3–4 ure, da se ohladijo.

Pred serviranjem ne pozabite kutin ponovno preliti s preostalim sirupom. Vdolbine okrasite s smetano, ki ji dodate semena granatnega jabolka ali posujete s pistacijo, mandeljni ali orehi – po svojem okusu.

Nasvet:

izberite srednje mehke kutine

pečke shranite, ker jih boste potrebovali za barvanje sladice

ko kutine olupite, jih hranite v vodi, da ne potemnijo

pokrov lonca naj bo ves čas kuhanja zaprt

ko se sirup zgosti, lahko sladico prestavite v pekač in jo pečete v pečici

za okrasitev lahko poleg smetane lahko uporabite tudi sladoled, puding ali slaščičarsko kremo

ena okrašena kutina ustreza približno 426 kcal

Afiyet olsun (Dober tek).