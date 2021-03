Recept: turška pica

Za 4 osebe:



250 g moke

oljčno olje

2 dl vode

1 žlička soli

1 žlica suhega kvasa

250 g mlete jagnjetine

3 stroki česna

1 lonček paradižnikove omake

1 čebula

sol, poper, mleti čili

sveži peteršilj



Moko stresemo na delovno površino, v sredini kupa naredimo jamico in vanjo vlijemo 1 žlico oljčnega olja. Mešamo z rokami in dolivamo vodo, v kateri smo raztopili kvas, dokler ne dobimo gladkega testa; pokrito pustimo počivati pol ure. Čebulo in česen olupimo in drobno sesekljamo, peteršilj operemo in sesekljamo. Stresemo v skledo, dodamo meso, paradižnikovo omako, mleti čili, solimo in popramo. Temeljito zmešamo in pregnetemo z rokami, dodamo še en deciliter ali dva vode. Testo tenko razvaljamo, premažemo z oljčnim oljem in potem na tanko še z mesnim nadevom. Pečemo na 180 stopinj slabih petnajst minut, dokler se testo ob robovih ne zapeče.

Osnova lahmacuna, ki spominja na pico, je zelo preprosta. Testo pripravimo po osnovnem receptu za kvašeno testo iz moke, vode, kvasa, soli in olja. Za nadev zmešamo mlado mleto jagnjetino in začimbe, da bo sočno, dodamo paradižnikovo omako, lahko tudi svež, na koščke narezan paradižnik.Sestavine sesekljamo ali grobo zmeljemo v blenderju. Lahmacun je izvorno pikantna jed, s čilijem, ki pa ga lahko tudi izpustimo. Uporabimo lahko tudi druge vrste mesa, a bo samo mlado meso pečeno tako hitro, meso starejših živali, ki potrebuje daljšo toplotno obdelavo, prej nekoliko podušimo.