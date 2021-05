Recept: tunov namaz s skuto

Za 4 osebe:



1 večja konzerva tunine

250 g skute

2–3 stroki česna

sol, poper, origano

oljčno olje

šopek drobnjaka

sveži peteršilj

1 francoska štruca kruha



Tunino in skuto stresemo v skledo in dobro premešamo. Solimo in popramo, dodamo origano in malo oljčnega olja in še enkrat premešamo. Drobnjak in peteršilj operemo, osušimo in sesekljamo, česen olupimo in stremo. Vse dodamo skuti in zmešamo v gladko zmes. Postavimo v hladilnik za vsaj pol ure. Kruh narežemo na dober centimeter debele rezine, ga hrustljavo popečemo v opekaču in postrežemo z namazom.

Tunina v konzervi je osnova za različne jedi, tople in hladne. Iz nje pripravimo preprosto polivko za testenine; stresemo jo na prepraženo čebulo, prevremo in vmešamo smetano ali paradižnikovo omako. Hladni tunov namaz pripravimo s smetano, jogurtom ali skuto pa tudi majonezo. Dodamo še različne začimbe ali sveža zelišča.Tunino lahko kupimo konzervirano v lastnem soku ali v olju. V tem primeru pazimo, da ne bo namaz premasten, zato je bolje vsaj nekaj olja odliti.