Recept: tun v paradižniku

Za 4 osebe:



8 srednje velikih paradižnikov

2 konzervi tunine v oljčnem olju

2 žlici kisle smetane

1 limona

2 stroka česna

1 šopek peteršilja

1 skodelica oliv brez koščic

oljčno olje

nekaj listov zelene solate



Paradižnike operemo in jim odrežemo klobuke. Plodove izdolbemo z žlico in jih postavimo z odrezanim delom navzdol na papirnato brisačo, da odteče tekočina. Česen olupimo in sesekljamo, prav tako sesekljamo olive, iz limone iztisnemo sok. Peteršilj operemo, osušimo in sesekljamo. Tunino iz konzerve z oljem vred stresemo v mešalnik. Dodamo česen, olive in limonov sok ter zmeljemo v gladko zmes. Primešamo kislo smetano in peteršilj. Z nadevom napolnimo paradižnike, jih pokrijemo s klobuki in damo na krožnike, na katere smo položili oprane solatne liste.

Tunina v konzervi reši marsikatero zagato, ko je treba na hitro pripraviti malico, kosilo ali večerjo. Ker je že toplotno obdelana, je ni treba kuhati, če želimo toplo omako, jo le pogrejemo. Lahko uživamo hladno, zato je nadvse primerna za pripravo različnih namazov, bodisi z zelenjavo bodisi s skuto ali smetano.Namaz ponudimo s kruhom ali z njim napolnimo zelenjavo, na primer paprike ali paradižnik, tudi trdo kuhana jajca. Tako nadevane zelenjave ni treba peči, temveč zaužijemo presno.