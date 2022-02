Recept: Tržiška flika

Iz ostankov testa za kruh so v Tržiču nekdaj pripravljali flike ali fliče, kot so jim tudi rekli domačini. To je tržiška različica kvasenice, okrogle pogače iz razvaljanega kvašenega testa z namazom, ki so jo v severovzhodni Sloveniji pekli ob večjih delih in praznikih.

Za 4 osebe: 9 žlic moke (približno 400 g) 2–3 dl mlačnega mleka malo olja kocka kvasa ščep soli 0,5 kg kisle smetane kumina, sol (za posip) Iz moke, mleka, olja, kvasa in soli umesimo gladko testo, kot za pico. Oblikujemo ga v hlebček, položimo v posodo, pokrijemo in pustimo na sobni temperaturi vsaj pol ure oziroma toliko časa, da se volumen testa podvoji. Zatem ga raztegnemo (kot pico) in položimo v namaščen pekač. Prelijemo s kislo smetano, potresemo s kumino in soljo. Pečemo od 15 do 20 minut v pečici, ogreti na 180–200 stopinj Celzija.

V Tržiču so jih pripravljali iz ostankov testa in so bile sprva postna jed, kot piše Viktor Kragl v svoji knjigi Zgodovinski drobci župnije Tržič iz leta 1936,« so o jedi, ki se je še danes spominjajo starejši Tržičani, zapisale avtorice knjige Stare tržiške jedi, novi okusi. Knjiga je pred petimi leti nastala pod okriljem študijskega krožka Tržiška kulinarična dediščina. Recept nam je posredoval Damjan Štefe, ki z ženo Mojco vodi podljubeljsko Gostišče Karavla 297.