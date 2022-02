Recept: tortilje z mletim mesom

Za 4 osebe:

300 g pšenične moke

2–3 žlice olja

0,5 žličke soli

2 dl vroče vode

4 velike zajemalke omake iz mletega mesa

1 konzerva fižola

1 kozarec salsa omake

100 g naribanega trdega sira

V skledo stresemo moko in sol, premešamo ter dodamo maščobo. Pregnetemo, da dobimo drobljivo maso, zalijemo z vodo in zamesimo gladko testo. Razdelimo ga na osem enakih kosov, vsakega posebej tanko razvaljamo in kot palačinko spečemo v ponvi. Omako iz mletega mesa segrejemo v kozici, po potrebi začinimo in dodamo fižol iz konzerve. Zavremo, in če je preredka, zgostimo z moko ali zmletimi kosmiči. Tortilje premažemo s salso in nadevom iz mletega mesa. Potresemo z naribanim sirom, zavijemo in postrežemo.