Recept: tolščak v solati

Za 4 osebe:

1 skleda tolščaka

0,5 l navadnega tekočega jogurta

1 majhna konzerva koruze

oljčno olje, sol

Tolščak očistimo, operemo in osušimo. Poljubno ga narežemo in stresemo v skledo. Česen olupimo in stremo. Jogurt zlijemo v skodelico, solimo, dodamo strt česen in koruzo ter dobro premešamo. Zlijemo na tolščak in rahlo premešamo. Pokapljamo z oljčnim oljem in postavimo v hladilnik za pol ure. Postrežemo s črnim kruhom.