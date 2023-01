Recept: tofu s papriko

Tofu je izjemno okusen v različnih omakah, predvsem takih, ki vsaj malce spominjajo na azijske. Omake so običajno zelenjavne, le redko ga namreč uporabimo v kombinaciji z mesom, saj je v bistvu njegov nadomestek. Zelo dober je pečen na žaru ali v ponvi, na zelo malo maščobe, drobno narezanega lahko stresemo tudi v juho kot zakuho.

Za 4 osebe:

400 g tofuja v kockah

1 čebula

1 manjši por

2 veliki rdeči papriki

4 stroki česna

sojina omaka

sezamovo olje

1 žlička koruznega škroba

mleti ingver

1 žlica jabolčnega kisa

1 skodelica jušne osnove

Tofu stresemo v skledo, začinimo z ingverjem ter pokapljamo s sezamovim oljem in sojino omako. Premešamo in pustimo stati. Zelenjavo očistimo in narežemo, čebulo in česen sesekljamo, papriko narežemo na koščke, por na kolobarje. V ponvi ali voku segrejemo olje in na njem na hitro z vseh strani popečemo tofu. Preložimo ga v drugo posodo in v isti ponvi popečemo zelenjavo. Najprej čebulo in por, ko ta nekoliko oveni, dodamo česen in papriko. Pražimo še nekaj minut, dodamo jabolčni kis in zalijemo z juho. Vmešamo v vodi stopljen koruzni škrob, premešamo in zavremo. Dodamo popečen tofu in še enkrat prevremo.