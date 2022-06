Recept: testeninska solata

Za 4 osebe:

400 g poljubnih testenin, 2 manjša jajčevca, 2 pesti češnjevih paradižnikov, 2 žlici paradižnikove omake, 150 g sira feta, sol, poper, oljčno olje, sveža bazilika

Testenine skuhamo v slani vodi in odcedimo. Jajčevce očistimo in operemo ter narežemo na slabega pol centimetra debele kolobarje, jih rahlo solimo in popramo. Pustimo stati petnajst minut, da izločijo tekočino. Paradižnik operemo in narežemo na polovice. V večji ponvi segrejemo nekaj kapljic olja in popečemo jajčevce, na vsaki strani minuto ali dve. Preložimo na krožnik in v isto ponev stresemo paradižnik. Dušimo, dokler ne oveni. V skledo stresemo testenine, jih pokapljamo z malo olja in jim dodamo paradižnikovo omako. Dobro premešamo in razdelimo na krožnike. Dodamo popečene jajčevce in paradižnik, potresemo z naribanim sirom in svežimi zelišči.