Recept: testeninska solata

Za 4 osebe:

100 g malih svedrastih testenin

200 g sira za žar

2 vloženi rdeči papriki

2 manjši mladi čebuli

za eno pest na tanke rezine narezanega ohrovta

1 žlica pesta iz bazilike

3–4 žlice praženih in soljenih bučnic

kis, olje

sol

Testenine po navodilih, zapisanih na embalaži, skuhamo v slanem kropu. Odcedimo in jih, ko so še v cedilu, obilno prelijemo s hladno vodo. Preložimo jih v posodo. Dodamo malo olja in bazilikin pesto ter pomešamo. Ohrovt operemo, narežemo na tanke rezine, v skledici posolimo, dodamo kis ter premešamo. Rdeči papriki narežemo na manjše kose, mlado čebulo na tanke kolobarje. Sir za žar narežemo na centimeter velike kockice in jih v ponvi na malo olja prepražimo do zlato rumene barve; večkrat premešamo, da se sir zapeče z vseh strani. Vse sestavine prestavimo v večjo skledo. Dodamo malo olja in kisa in pomešamo. Poskusimo, in če je treba, dodatno začinimo. Solato posujemo s prepraženimi bučnicami, ki smo jih na grobo nasekljali oziroma zdrobili v terilniku.