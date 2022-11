Recept: testenine z bučami

Za 4 osebe:

500 g mesa buče (hokaido),

300 g testenin,

1 čebula,

3 stroki česna,

200 g parmezana,

2 dcl smetane za kuhanje,

sol,

olje,

poper,

muškatni orešek

Bučo očistimo, odstranimo semena in narežemo na kocke. Pekač obložimo s peki papirjem, po njem razporedimo kose buče in pečemo na 190 stopinj pol ure. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo ter svetlo prepražimo v ponvi na olju. Dodamo smetano, solimo in popramo in začinimo z muškatnim oreškom. Počasi kuhamo pet minut. Medtem skuhamo testenine in jih odcedimo. Stresemo v skledo ali razdelimo na porcije, potresemo s pečenimi bučami in prelijemo s smetanovo omako. Rahlo premešamo in potresemo z naribanim parmezanom.