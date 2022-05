Recept: testenine s skuto

Za 4 osebe:

300 g testenin

500 g svežih šampinjonov

1 čebula

3 stroki česna

1 pest mlade špinače

1 šopek svežih zelišč po izbiri

250 g skute (rikote)

sol, olje

Testenine skuhamo v slani vodi in odcedimo. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, špinačo in zelišča očistimo, operemo in osušimo. Gobe očistimo in narežemo na lističe. V večji ponvi segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo in česen. Dodamo gobe, rahlo solimo in med mešanjem pražimo nekaj minut. Potresemo s špinačo in dušimo, dokler špinača ne oveni. Dodamo nadrobljeno skuto in sesekljana zelišča, premešamo, da se vse razporedi po ponvi, in zmešamo s testeninami.