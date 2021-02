Recept: testenine iz pečice

Za 4 osebe:



300 g testenin

1 čebula

3 stroki česna

150 g slanine

1 majhen brokoli

150 g parmezana

1 lonček kisle smetane

3 jajca

sol, poper, timijan, peteršilj, olje



Testenine kuhamo kako minuto ali dve manj kot po navodilih z embalaže. Slanino narežemo na kocke in na hitro popražimo v ponvi na malo olja. Čebulo in česen olupimo, nasekljamo in stresemo k slanini. Pražimo, dokler čebula ne postekleni. Glavo brokolija razdelimo na cvetke in jih blanširamo v slanem kropu, dve ali tri minute bo dovolj, ter odcedimo. Namastimo pekač in vanj stresemo testenine. Dodamo čebulo s slanino in brokoli ter premešamo. V skodelici razžvrkljamo jajca in smetano, začinimo s soljo, poprom, timijanom in peteršiljem in dodamo nariban parmezan. Dobro premešamo, enakomerno prelijemo po testeninah in pečemo na 180 stopinj približno pol ure oziroma dokler se po vrhu zlato ne zapeče.

Testenine iz pečice so imenitna jed, ki jo pripravimo z različnimi dodatki. Kadar uporabimo svežo zelenjavo, na primer cvetačo ali brokoli, jo pred pečenjem zgolj na hitro skuhamo, sicer bo na koncu preveč mehka.Papriko, buče ali jajčevce pred pečenjem nekoliko podušimo oziroma popečemo, lahko pa dodamo tudi surove. Namesto slanine uporabimo na koščke narezano pečenko, ki je ostala od prejšnjega kosila.