Recept: T-bone steak

Za 4 osebe:

eko zorjeni zrezek T-bone (približno 700 g)

žlička prečiščenega masla ghee

malo ekstra deviškega oljčnega olja

solni cvet, sveže mleti poper

Meso naj vsaj eno uro počaka na sobni temperaturi, preden ga začnemo peči. Ponev segrejemo: z nje se ne sme kaditi, mora pa biti dobro segreta. Vanjo dodamo prečiščeno maslo in počakamo, da se raztopi. Dodamo meso, na eni strani ga pečemo 3 ali 4 minute. Obrnemo in prav toliko časa pečemo še na drugi strani, zatem meso s prijemalko pritisnemo na ponev, da se zapečejo še robovi. Pazimo, da med obračanjem mesa ne prebodemo! Ko je pečeno, ga odložimo na desko in pokrijemo s srebrno folijo. Počiva naj 10 minut, preden ga razrežemo na tanjše rezine in jih malce pokapamo z odličnim oljčnim oljem, solimo s solnim cvetom in narahlo posujemo s sveže mletim črnim poprom.