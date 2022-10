Recept: švedske mesne kroglice

Švedske mesne kroglice so svetovno znana jed, pripravljene podobno kot pri nas čufte, le da jih prelijemo s smetanovo omako. Posebnost je tudi to, da jih kuhamo v pekaču z vodo, čufte pa seveda kuhamo v omaki. Švedi k njim najraje dodajo pire krompir, a zraven se poda tudi riž ali testenine.

Za 4 osebe:

800 g mešanega mletega mesa

2 čebuli

1,5 dcl mleka

2,5 dcl smetane za kuhanje

2 dcl jušne osnove

1 zvrhana žlica moke

olje, sol, poper, muškatni orešček

100 g krušnih drobtin

brusnična marmelada

peteršilj

Čebulo olupimo in sesekljamo. V kozici segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo. Pretresemo v skledo in ohladimo. Dodamo meso, mleko, drobtine in muškatni orešček, solimo in popramo ter dobro pregnetemo, da dobimo kompaktno zmes. Po potrebi dodamo drobtine ali tekočino. Oblikujemo za debel oreh velike kroglice in jih polagamo v pekač. Prilijemo vodo, da seže do polovice kroglic, in damo v pečico, segreto na 200 stopinj, za dvajset minut. V kozici, v kateri smo dušili čebulo, zavremo sladko smetano in ji dodamo jušno osnovo ter omako, v kateri so se pekle kroglice. Premešamo in na majhnem ognju kuhamo še nekaj minut. Kroglice naložimo na krožnik in prelijemo z omako, dodamo pire krompir in brusnično marmelado ter potresemo s svežim sesekljanim peteršiljem.